Эр-Рияд воспользовался санкциями против РФ для наращивания поставок топлива в ЕС

"Саудовская Аравия закупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, которое Европа больше не разрешает, одновременно отправляя свои собственные поставки обратно покупателям в ЕС. Королевство импортировало 174 000 баррелей дизельного топлива и газойля в день из России в апреле и еще больше в этом месяце. Одновременно она стала крупнейшим поставщиком в Европе, обогнав РФ с февраля", - заключается в материале.