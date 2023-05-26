Республика Сербская задумалась о способе оплаты российского газа

Баня-Лука изучает целесообразность оплаты российского газа в национальной валюте РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, передает РИА Новости.

В минувший вторник ему удалось провести в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в частности, сотрудничество в сфере энергетики.

Как уточнил Додик, в ходе беседы была озвучена позиция, что цена газа, который поставляется в республику, остается на текущем уровне. Он подчеркнул, что по вопросу финансирования изучаются разные способы и возможности оплаты.

Президента спросили, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях. Он ответил утвердительно. Додик обратил внимание на то, что страна уважает российскую сторону и будет уважать ее требования.