Республика Сербская задумалась о способе оплаты российского газа

Республика Сербская задумалась об оплате российского газа в рублях
Баня-Лука изучает целесообразность оплаты российского газа в национальной валюте РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, передает РИА Новости.
В минувший вторник ему удалось провести в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в частности, сотрудничество в сфере энергетики.
Как уточнил Додик, в ходе беседы была озвучена позиция, что цена газа, который поставляется в республику, остается на текущем уровне. Он подчеркнул, что по вопросу финансирования изучаются разные способы и возможности оплаты.
Президента спросили, рассматривается ли среди этих возможностей оплата в рублях. Он ответил утвердительно. Додик обратил внимание на то, что страна уважает российскую сторону и будет уважать ее требования.
Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил о работе Москвы и Пхеньяна над созданием системы расчетов в рублях. По словам дипломата, благодаря этому товарооборот сторон увеличится.