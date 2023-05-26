$79.98+0.0285.88-0.32

В США увидели угрозу экономике Евросоюза в рецессии производства в ФРГ

Экономическая безопасность стран Евросоюза (ЕС) может столкнуться с угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии. По итогам первого квартала текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ сократился на 0,3%, что может помешать выходу из кризиса для большинства европейских стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

В США увидели угрозу экономике Евросоюза
© РИА Новости

Одними из главных причин недостаточно высокого экономического роста ФРГ стали «десятилетия ошибочной энергетической политики», относительно медленный переход к новым технологиям и другие. При этом в настоящее время местных властям не хватает авторитета для решения структурных проблем, от которых зависит уровень конкурентоспособности производственного сектора экономики страны, уточняется в статье.

«Германия десятилетиями была экономическим локомотивом Европы, вытаскивая регион из одного кризиса за другим. Но эта устойчивость рушится, и это создает опасность для всего континента <....> Временная коалиция канцлера Олафа Шольца вернулась к мелким распрям по всем вопросам, от долгов и расходов до тепловых насосов и ограничений скорости, как только риски нехватки энергии снизились», — заключается в материале.

25 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщил, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в первом квартале 2023 года уменьшился на 0,3%. Причем снижение происходит уже два квартала подряд, что говорит о наступлении технической рецессии для крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий