В США увидели угрозу экономике Евросоюза

«Германия десятилетиями была экономическим локомотивом Европы, вытаскивая регион из одного кризиса за другим. Но эта устойчивость рушится, и это создает опасность для всего континента <....> Временная коалиция канцлера Олафа Шольца вернулась к мелким распрям по всем вопросам, от долгов и расходов до тепловых насосов и ограничений скорости, как только риски нехватки энергии снизились», — заключается в материале.