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42 минуты назад

Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку

ТАСС

Пакистан получил прямой доступ к рынку России, которая открыла морское торговое сообщение с исламской республикой. Об этом заявил министр морских дел Пакистана Сайед Фейсал Сабзвари, выступая на церемонии по случаю прибытия в четверг в порт Карачи российского контейнеровоза "Кристалл Санкт-Петербург".

"Прибытие в Карачи контейнеровоза под флагом России является знаковым достижением для Пакистана. Теперь торговые компании страны получили прямой доступ к российскому рынку", - цитирует в пятницу министра газета Dawn.

По словам Сабзвари, прямой экспорт пакистанских товаров в Россию послужит укреплению деловых связей двух стран.

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Как отмечает Dawn, на начало июня намечено прибытие в Пакистан первого танкера с российской нефтью в рамках соглашения, достигнутого Исламабадом и Москвой в апреле. Как ожидается, поставки российской нефти в Пакистан будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки со скидкой в $16-18 за один баррель. Расчеты за экспорт нефти из России будут осуществляться в китайских юанях.

Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% пакистанских потребностей в нефти.

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