Володин счел госдолг США мировой финансовой пирамидой

Госдолг США является мировой финансовой пирамидой, которая построена для того, чтобы обманывать другие страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, «Штаты живут за счет других государств». Володин указал на уменьшение способности государства самостоятельно обслуживать долги.

Он обратил внимание на то, что в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов. Это, как уточнил спикер Госдумы, почти треть всех доходов бюджета США.

По словам Володина, данная ситуация несет в себе все большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах. Он указал на то, что доллар становится токсичным.

Спикер также отметил, что все финансовые пирамиды разрушается. Однако текущую ситуацию в США он назвал особой.

«Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — заявил Володин.