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Пакистанский министр объявил о прорывном решении в торговле с Россией

Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку для сбыта собственных товаров и различных видов продукции благодаря открытию морского торгового сообщения с РФ. Прибытие в порт Карачи контейнеровоза под флагом России является «знаковым достижением» и может стать предпосылкой для наращивания объемов товарооборота между двумя странами, приводит слова министра морских дел исламской республики Сайеда Фейсала Сабзвари агентство Dawn.

В Пакистане заявили о «знаковом достижении» в торговле с Россией
© globallookpress.com

25 мая в крупнейший порт Пакистана Карачи, расположенный на побережье Аравийского моря, прибыл российский контейнеровоз «Кристалл Санкт-Петербург». На церемонии присутствовал в том числе пакистанский министр, уточняется в статье.

«Прибытие в Карачи контейнеровоза под флагом России является знаковым достижением для Пакистана. Теперь торговые компании страны получили прямой доступ к российскому рынку. Прямой экспорт пакистанских товаров в Россию послужит укреплению деловых связей двух стран», — заявил Сабзвари.

10 мая федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что в исламской республике запланировали закупать российскую нефть за юани на постоянной основе. При этом вполне вероятно, что придется увеличить размер валютного свопа, чтобы воспользоваться определенными возможностями, которые могут появиться.

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