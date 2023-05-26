В Пакистане заявили о «знаковом достижении» в торговле с Россией

Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку для сбыта собственных товаров и различных видов продукции благодаря открытию морского торгового сообщения с РФ. Прибытие в порт Карачи контейнеровоза под флагом России является «знаковым достижением» и может стать предпосылкой для наращивания объемов товарооборота между двумя странами, приводит слова министра морских дел исламской республики Сайеда Фейсала Сабзвари агентство Dawn.

25 мая в крупнейший порт Пакистана Карачи, расположенный на побережье Аравийского моря, прибыл российский контейнеровоз «Кристалл Санкт-Петербург». На церемонии присутствовал в том числе пакистанский министр, уточняется в статье.

«Прибытие в Карачи контейнеровоза под флагом России является знаковым достижением для Пакистана. Теперь торговые компании страны получили прямой доступ к российскому рынку. Прямой экспорт пакистанских товаров в Россию послужит укреплению деловых связей двух стран», — заявил Сабзвари.