ЦБ упростил процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам

Банк России разрешил финансовым организациям заключить договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Это должно упростить процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, считают в ЦБ.
"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - говорится в сообщении регулятора.
Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, уточнили в ЦБ.