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21 минуту назад

МВФ заявил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США

Елена Прошина

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США. Об этом сообщает РИА «Новости».

МВФ заявил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать», – заявили в валютном фонде.

МВФ также обратился к конгрессу США с призывом немедленно поднять потолок долга, чтобы дать возможность открыть переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.

При этом министерство финансов предупредило, что уже 1 июня США могут оказаться в ситуации, когда страна не сможет в полном объёме выполнять обязательства, если законодатели не придут к соглашению по поводу расширения лимитов заимствований.

Ранее газета The Washington Post озвучила список причин роста госдолга США.

Экономика,Международный валютный фонд,
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