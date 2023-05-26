МВФ заявил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать», – заявили в валютном фонде.

МВФ также обратился к конгрессу США с призывом немедленно поднять потолок долга, чтобы дать возможность открыть переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.

При этом министерство финансов предупредило, что уже 1 июня США могут оказаться в ситуации, когда страна не сможет в полном объёме выполнять обязательства, если законодатели не придут к соглашению по поводу расширения лимитов заимствований.