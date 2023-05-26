МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

Международный валютный фонд призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение по бюджету на 2024 год. Об этом говорится в заявлении организации.

В МВФ уверены, что конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который «полностью можно избежать». В связи с этим фонд призвал Конгресс «немедленно поднять или приостановить» потолок долга и начать переговоры по американскому бюджету на 2024 финансовый год. Также в МВФ указали, что уже 1 июня США скорее всего не смогут в полном объеме обслуживать обязательства.