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МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

Международный валютный фонд призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение по бюджету на 2024 год. Об этом говорится в заявлении организации.

МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга
© РИА Новости

В МВФ уверены, что конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который «полностью можно избежать». В связи с этим фонд призвал Конгресс «немедленно поднять или приостановить» потолок долга и начать переговоры по американскому бюджету на 2024 финансовый год. Также в МВФ указали, что уже 1 июня США скорее всего не смогут в полном объеме обслуживать обязательства.

Напомним, что на данный момент потолок госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. При этом страна достигла его еще в январе 2023 года.

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