Стало известно о договоренности Белого дома и республиканцев по госдолгу

Администрация президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу, 27 мая, принципиальной договоренности по повышению потолка госдолга страны. Об этом пишет Punchbowl News со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Белый дом и республиканцы также пришли к соглашению по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Ранее стало известно, что американский государственный долг по итогам 2022 года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз. Американский госдолг достиг рекордного показателя в 31,42 триллиона долларов.