Байден назвал сроки решения вопроса о госдолге

Президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение с Конгрессом США относительно предела государственного долга будет достигнуто, сообщает пресс-служба Белого дома. По его словам, это произойдет к концу сегодняшнего дня.

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Я уверен, что к окончанию дня мы придем к общему решению, — заявил Байден.

В письме Конгрессу Министерство финансов предупредило, что к 5 июня США могут оказаться не в состоянии полностью исполнять свои обязательства, если законодатели не одобрят увеличения лимита заимствований. Вероятная дата наступления дефолта ранее указывалась как 1 июня.