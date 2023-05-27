$79.97-0.0285.92+0.04

Байден назвал сроки решения вопроса о госдолге

Президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение с Конгрессом США относительно предела государственного долга будет достигнуто, сообщает пресс-служба Белого дома. По его словам, это произойдет к концу сегодняшнего дня.

Байден назвал сроки решения вопроса о госдолге
© ТАСС

Я уверен, что к окончанию дня мы придем к общему решению, — заявил Байден.

В письме Конгрессу Министерство финансов предупредило, что к 5 июня США могут оказаться не в состоянии полностью исполнять свои обязательства, если законодатели не одобрят увеличения лимита заимствований. Вероятная дата наступления дефолта ранее указывалась как 1 июня.

Существующий предел госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. Этот порог был достигнут еще в январе, после чего, чтобы избежать дефолта, правительство прибегло к «чрезвычайным мерам», включая приостановку внесения взносов в социальные фонды для госслужащих.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий