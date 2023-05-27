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39 минут назад

«Исторический максимум»: британцы забили тревогу из-за цен на продукты

News.ru

В Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму, пишет The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школой экономики. По данным издания, рост практически по всем категориям составил 25%. Аналитики при этом отмечают, что, если бы Британия была частью Евросоюза, то рост составил бы 17%.

«Исторический максимум»: Британцы забили тревогу из-за цен на продукты
Фото: ТАССТАСС

Цены на продукты выросли на 25%. Бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в £6,95 млрд, что составляет £250 на домохозяйство, — сказано в исследовании.

В настоящее время уровень инфляции в стране находится на отметке в 19,3%.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что новый финансовый кризис, с которым столкнется мировая экономика, окажется хуже событий 2008 года. Тогда в США кризис возник на фоне краха рынка ипотечных ценных бумаг. При этом власти США, по словам инвестора, намерены винить в рецессии другие государства. Роджерс считает, что в складывающейся ситуации крупным банковским вкладчикам в Штатах следует быть осторожными и убедиться в надежности своего финансового учреждения.

Экономика,Джим Роджерс,ЕС,
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