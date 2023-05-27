«Исторический максимум»: британцы забили тревогу из-за цен на продукты

В Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму, пишет The Independent со ссылкой на результаты исследования Лондонской школой экономики. По данным издания, рост практически по всем категориям составил 25%. Аналитики при этом отмечают, что, если бы Британия была частью Евросоюза, то рост составил бы 17%.

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Цены на продукты выросли на 25%. Бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в £6,95 млрд, что составляет £250 на домохозяйство, — сказано в исследовании.

В настоящее время уровень инфляции в стране находится на отметке в 19,3%.