$79.97-0.0285.92+0.04

LSE: Brexit обошелся домохозяйствам Британии в £6,95 млрд и привел к рекордному росту цен

После выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) цены на продукты питания в королевстве приблизились к историческому максимуму. Стоимость увеличилась в среднем на 25% на фоне кризиса, а общий ущерб от бюрократических ограничений составил £6,95 млрд, сообщает местная газета The Independent со ссылкой на результаты исследования аналитиков Лондонской школой экономики (London School of Economics, LSE).

В Британии раскрыли, во сколько обошелся гражданам выход страны из Евросоюза
© Газета.Ru

При этом, если бы страна осталась в Евросоюзе (ЕС), то рост цен на продукты питания составил бы только 17%. Однако бюрократические ограничения, связанные с Brexit, привели к повышению стоимости некоторых видов потребительских товаров в Британии на 46%, уточняется в статье.

"Общая дополнительная стоимость бюрократической волокиты Brexit для британских домохозяйств составила £6,95 млрд. Бюрократия из-за Brexit только в виде более высоких счетов за питание обошлась каждой семье в 250 фунтов стерлингов с тех пор, как Великобритания вышла из ЕС. Рост цен на продукты питания был бы на 8 процентных пунктов ниже - почти на треть - без Brexit, на уровне 17% вместо фактического увеличения почти на 25%", - заключается в статье.

14 мая министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что темпы роста инфляции в стране до сих пор находятся на достаточно высоком уровне. На этом фоне решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку до 4,5% является вполне верным, так как это поможет смягчить нестабильность из-за роста цен.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий