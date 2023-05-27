В Британии раскрыли, во сколько обошелся гражданам выход страны из Евросоюза

"Общая дополнительная стоимость бюрократической волокиты Brexit для британских домохозяйств составила £6,95 млрд. Бюрократия из-за Brexit только в виде более высоких счетов за питание обошлась каждой семье в 250 фунтов стерлингов с тех пор, как Великобритания вышла из ЕС. Рост цен на продукты питания был бы на 8 процентных пунктов ниже - почти на треть - без Brexit, на уровне 17% вместо фактического увеличения почти на 25%", - заключается в статье.