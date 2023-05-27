Эксперт оценил способность российской экономики противостоять санкциям
Российская экономика выдержала несмотря на то, что против Москвы были введены беспрецедентные санкции, рассказал научный руководитель ЦКЕиМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Об этом пишет РИА «Новости».
Бордачев отметил, что россияне с февраля 2022 года значительно изменили свой взгляд на мир. Он пояснил, что в глазах граждан стран обрели значение такие институты, как внутриэкономическая устойчивость, способность общества к самоорганизации в сложных внешних условиях.
По оценке ученого, специалисты удовлетворены тем, что построенные за последние 30 лет государство, экономика, общество в целом смогли противостоять давлению масштабных западных рестрикций.
Россия не только выдержала санкции, но и начала реализацию крупных инфраструктурных проектов за пределами державы, уточнил Бордачев. В частности, Москва предоставила крупную сумму Тегерану для завершения строительства ключевой для логистики между Севером и Югом железной дороги.