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В США допустили скорое повышение потолка госдолга

Белый дом и конгресс США могут заключить соглашение о повышении потолка госдолга в ближайшие «часы или дни».

В США допустили скорое повышение потолка госдолга
© globallookpress.com

Такой прогноз дал в субботу ведущий переговорщик от республиканского большинства Патрик Макгенри, передает NBC.

Член палаты представителей Патрик Макгенри из Северной Каролины заявил журналистам в субботу утром, что сделка может быть заключена в течение «часов или дней».

«Мы подходим к очень узкому кругу вопросов, которые необходимо решать», — сказал он. При этом Макгенри отказался назвать сроки, когда может быть достигнуто соглашение.

По его словам, крайний срок 5 июня дает переговорщикам передышку, но работа должна быть выполнена в ближайшее время, «наши сроки очень сжаты».

«Мы все устали. Но это не значит, что мы готовы согласиться с тем, что считаем неприемлемым», - сказал Макгенри.

Соглашение необходимо, чтобы предотвратить дефолт в США. Законодатели должны разрешить Белому дому расширить кредитные лимиты. Иначе с 5 июня США будут не в состоянии обслуживать финансовые обязательства.

Республиканцы согласны повысить долговой потолок только при условии, что Белый дом серьезно сократит бюджетные расходы.

Ожидается, что президент Байден будет находиться в резиденции Кэмп-Дэвид до воскресенья, и оттуда будет «участвовать» в переговорах о потолке долга.

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