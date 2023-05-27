В США допустили скорое повышение потолка госдолга

Белый дом и конгресс США могут заключить соглашение о повышении потолка госдолга в ближайшие «часы или дни».

Такой прогноз дал в субботу ведущий переговорщик от республиканского большинства Патрик Макгенри, передает NBC.

Член палаты представителей Патрик Макгенри из Северной Каролины заявил журналистам в субботу утром, что сделка может быть заключена в течение «часов или дней».

«Мы подходим к очень узкому кругу вопросов, которые необходимо решать», — сказал он. При этом Макгенри отказался назвать сроки, когда может быть достигнуто соглашение.

По его словам, крайний срок 5 июня дает переговорщикам передышку, но работа должна быть выполнена в ближайшее время, «наши сроки очень сжаты».

«Мы все устали. Но это не значит, что мы готовы согласиться с тем, что считаем неприемлемым», - сказал Макгенри.

Соглашение необходимо, чтобы предотвратить дефолт в США. Законодатели должны разрешить Белому дому расширить кредитные лимиты. Иначе с 5 июня США будут не в состоянии обслуживать финансовые обязательства.

Республиканцы согласны повысить долговой потолок только при условии, что Белый дом серьезно сократит бюджетные расходы.