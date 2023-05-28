В Конгрессе объявили о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта
Достигнута принципиальная договоренность с администрацией президента Джо Байдена о предотвращении суверенного дефолта, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.
«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», — заявил парламентарий.
Таковы итоги его телефонных переговоров с главой государства.
Также об этом сообщило Punchbowl News. По данным издания, республиканцы, контролирующие Палату представителей, достигли принципиальной договоренности о долговых лимитах с Белым домом, что предотвратит дефолт США.
28 мая конгрессмены-республиканцы проведут интернет-совещание, посвященное итогам переговоров.