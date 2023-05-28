$79.97-0.0285.92+0.04

Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Достигнута принципиальная договоренность с администрацией президента Джо Байдена о предотвращении суверенного дефолта, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

В Конгрессе объявили о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта
© ТАСС

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», — заявил парламентарий.

Таковы итоги его телефонных переговоров с главой государства.

Также об этом сообщило Punchbowl News. По данным издания, республиканцы, контролирующие Палату представителей, достигли принципиальной договоренности о долговых лимитах с Белым домом, что предотвратит дефолт США.

28 мая конгрессмены-республиканцы проведут интернет-совещание, посвященное итогам переговоров.

В США допустили скорое повышение потолка госдолга

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий