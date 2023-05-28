В Конгрессе объявили о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Достигнута принципиальная договоренность с администрацией президента Джо Байдена о предотвращении суверенного дефолта, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти .

Также об этом сообщило Punchbowl News. По данным издания, республиканцы, контролирующие Палату представителей, достигли принципиальной договоренности о долговых лимитах с Белым домом, что предотвратит дефолт США.