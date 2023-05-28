Выдача потребкредитов в России вернулась к докризисным показателям

Выдачи потребительских кредитов в РФ заметно увеличились по сравнению с показателями кризисного 2022 года и составили 11,2 млн за первые четыре месяца 2023 года. Это следует из данных бюро кредитных историй "Скоринг бюро" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным бюро, за четыре месяца 2023 года было выдано 11,2 млн потребительских кредитов, что на 99,5% показателя за первые четыре месяца 2022 года. Объем выдачи составил около 2,2 трлн рублей, что на 86% больше прошлогоднего показателя. Средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 38,1% по сравнению с апрелем 2022 года и составила 204,6 тыс. рублей. При этом средний срок, на который выдается потребкредит, сократился на 5,9% за год и составил 27 месяцев.

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В бюро оценивают уровень риска портфеля потребительских кредитов как стабильно высокий, но приемлемый для этого вида заимствований. Уровень просроченных более 90 дней платежей по потребительским кредитам на конец апреля составил 12,7%, что на 3,14 п. п. ниже уровня на 30 апреля 2022 года.

Наибольшие объемы выдачи потребкредитов среди регионов РФ были зафиксированы в Москве (62,7 млн рублей), Московской области (45,9 млн рублей), Санкт-Петербурге (25,5 млн рублей), Тюменской области (24,3 млн рублей) и в Краснодарском крае (22,1 млн рублей).

По данным бюро, выдачи ипотечных кредитов также увеличились: за четыре месяца 2023 года выдано 465 тыс. ипотечных кредитов, что на 9,2% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Объем выданной ипотеки составил примерно 1,8 трлн рублей, увеличившись на 20,8% за год. Средний размер ипотеки увеличился на 9,2% за год и в апреле 2023 года составил 3,8 млн рублей. Средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам апреля 2023 года составляет 267 месяцев, или 22 года и три месяца, что на 9,5% больше, чем в апреле 2022 года.