В Италии заявили, что верят в "экономическое чудо" Украины

"Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе - в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это", - сказала премьер, напомнив о проведении в Риме в конце апреля конференции по восстановлению Украины с участием итальянских и украинских компаний. "Мы хотим видеть перспективу после войны, а Украину свободной и восстановленной, в том числе итальянскими компаниями", - добавила она.