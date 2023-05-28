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В Италии заявили, что верят в "экономическое чудо" Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони верит в то, что Украина возродится, будет процветающей страной и скоро сможет пережить "экономическое чудо". В интервью, опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero, глава итальянского правительства заявила, что страна будет делать свой вклад в это.

В Италии заявили, что верят в "экономическое чудо" Украины
© РИА Новости

"Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе - в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это", - сказала премьер, напомнив о проведении в Риме в конце апреля конференции по восстановлению Украины с участием итальянских и украинских компаний. "Мы хотим видеть перспективу после войны, а Украину свободной и восстановленной, в том числе итальянскими компаниями", - добавила она.

Мелони также отметила, что Италия в отношении Украины "продолжит действовать в полном соответствии с линией европейских союзников и Североатлантического альянса, ориентируясь на национальные интересы".

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