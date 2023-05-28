Турция воспользовалась международными санкциями в торговле с Россией

Объем экспорта турецких товаров и продукции на российский внутренний рынок достиг рекордной отметки $1,3 млрд по итогам декабря прошлого года. При этом в марте 2022-го этот показатель находился на уровне $1,05 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков статистической службы республики.

"В декабре 2022 году экспорт товаров из Турции в Россию достиг рекордных $1,3 млрд. В марте прошлого года он составлял $1,05 млрд", - говорится в материале.

На увеличение объемов турецкого экспорта в Россию во многом повлияли международные санкции в отношении РФ, введенные западными странами. После торговых ограничений возросло значение параллельного импорта, и Турция стала одним из самых популярных маршрутов для доставки подсанкционных категорий продукции.