Der Standard: рецессия в экономике Германии сохранится надолго

С начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3%. При этом кризис в ФРГ в обозримом будущем может распространиться и на соседнюю Австрию. По итогам первого квартала австрийская экономика также сократилась на 0,3%, уточняется в статье.