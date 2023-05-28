Аналитики предсказали обвал лиры при любом исходе выборов в Турции

В британской финансовой компании Hargreaves Lansdown отметили, что Эрдоган проводит довольно противоречивую денежно-кредитную политику, и перспектива того, что он пойдёт ещё на один президентский срок, ослабила турецкую валюту.

С начала 2023 года лира подешевела к доллару примерно на 6%, а за весь 2022 год — на 40%. Одной из причин такой динамики стала «новая экономическая модель» Эрдогана, при которой приоритет отдаётся развитию экспорта и низким процентным ставкам для стимулирования роста экономики. Это отличается от того, что происходит в других странах, где в 2022 году ключевую ставку, наоборот, повышают, чтобы тем самым снизить инфляцию.