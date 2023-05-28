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СМИ: США переводят экономику в плановый режим

США переводят экономику в плановый режим, напоминающий советские пятилетки и опускают железный занавес, блокируя свободную торговлю. Об этом сообщает японский журнал Shūkan Gendai (перевод «Иносми»).

СМИ: США переводят экономику в плановый режим
© globallookpress.com

Издание отмечает, что власти США переходят к плановой экономике при помощи субсидий для определенных отраслей промышленности, в развитии которых заинтересовано государство.

Правительство поддерживает частный сектор в таких областях, как полупроводники, электромобили и батареи. В основном это происходит за счет политики субсидирования.

Например, при покупке отечественного электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов. Это правило не распространяется на автомобили иностранных производителей.

Белый дом также объявил о выделении 2,8 миллиарда долларов субсидий для расширения внутреннего производства батарей, используемых в электромобилях.

Аналитики прогнозируют, что отсутствие конкуренции приведет к тому, что в США будут «доминировать компании-зомби, потерявшие конкурентоспособность из-за субсидий».

Кроме того, США от свободной торговли перешли к контролю, санкциям и блокам. Именно Вашингтон опустил новый «железный занавес» между США и КНР Он уже начал блокировать свободный поток и торговлю технологической продукцией, услугами и персоналом.

«В некотором смысле это — поражение западных ценностей», - пишет издание.

Экономика США стала медленнее расти

Ранее стало известно о предварительном соглашении республиканцев и демократов в США, касающемся повышения потолка госдолга.

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