СМИ: Российский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкогольных напитков для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Около 38% баров и ресторанов могут получить значительный ущерб. Такое мнение высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в беседе с газетой Коммерсантъ. Издание ссылается на письмо Бухарова в комитет Государственной Думы (ГД) по экономической политике.

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Он заявил, что представители бизнеса по продаже алкоголя понимают озабоченность государства, которое недовольно лазейками в законе о продаже спиртных напитков. Однако в жилых домах располагается около 38% всех участников рынка с лицензией на продажу алкогольной продукции, и на них инициатива повлияет самым худшим образом.

«Дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов», — отметил Бухаров.

Он добавил, что закрытие заведений общественного питания может негативно отразиться и на развитии внутреннего туризма.