Аналитик допустил потерю Россией 36 млрд долларов из-за ухода инвесторов

Ушедшие из России иностранные инвесторы, которые продали свой бизнес, вывели из страны 36 миллиардов долларов. Об этом РИА Новости сообщил банковский аналитик Максим Осадчий, который проанализировал данные Центробанка.

По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023 года уходящие из РФ компании совершили 200 сделок по продаже активов и только 20% при этом продали активы стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

Как отметил Осадчий, в предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов выведенный капитал за вышеуказанный период можно оценить на уровне 36 миллиардов долларов.