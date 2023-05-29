СМИ: Британия пострадает больше всех от войны субсидий США и Китая

Власти Великобритании пришли к выводу, что их страна окажется самой уязвимой в случае разгоревшейся войны субсидий между США и Китаем, так сообщает The Times.

В конфиденциальном документе, доступ к которому имели высокопоставленные чиновники, было указано, что экономика Великобритании пострадает больше, чем экономики США, Китая и Евросоюза.

Британское правительство пришло к выводу, что США будут отстаивать свои промышленные интересы, даже если это произойдет “за счет Британии”. В то же время Великобритания не обладает такой же промышленной политикой, как у США, Китая или Евросоюза, и является экономикой среднего размера, не входящей в основные торговые блоки.

Более того, она не обладает такими же финансовыми возможностями и экономической мощью, как у мировых держав.

Правительство пришло к выводу о необходимости достижения преимущества в определенных секторах экономики. Особое внимание уделено полупроводниковой промышленности Великобритании. Британские предприятия зависят на 40% от поставок кремниевых чипов из Китая, которые используются в широком спектре современных продуктов. Однако, из-за контроля над экспортом США, британские производители будут вынуждены отказаться от китайских поставок. Создание полупроводниковой промышленности с нуля потребует значительной государственной поддержки.