СМИ: Британия пострадает больше всех от войны субсидий США и Китая

Times: Великобритания окажется самой уязвимой страной в случае войны субсидий США и Китая
Власти Великобритании пришли к выводу, что их страна окажется самой уязвимой в случае разгоревшейся войны субсидий между США и Китаем, так сообщает The Times.
В конфиденциальном документе, доступ к которому имели высокопоставленные чиновники, было указано, что экономика Великобритании пострадает больше, чем экономики США, Китая и Евросоюза.
Британское правительство пришло к выводу, что США будут отстаивать свои промышленные интересы, даже если это произойдет “за счет Британии”. В то же время Великобритания не обладает такой же промышленной политикой, как у США, Китая или Евросоюза, и является экономикой среднего размера, не входящей в основные торговые блоки.
Более того, она не обладает такими же финансовыми возможностями и экономической мощью, как у мировых держав.
Правительство пришло к выводу о необходимости достижения преимущества в определенных секторах экономики. Особое внимание уделено полупроводниковой промышленности Великобритании. Британские предприятия зависят на 40% от поставок кремниевых чипов из Китая, которые используются в широком спектре современных продуктов. Однако, из-за контроля над экспортом США, британские производители будут вынуждены отказаться от китайских поставок. Создание полупроводниковой промышленности с нуля потребует значительной государственной поддержки.
США уже ввели ограничения, направленные на препятствование развитию Китаем высоких технологий, посчитав их угрозой для национальной безопасности. Некоторые меры включают запрет на экспорт определенных микросхем, применяемых в области искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. В результате, Великобритания оказывается в уязвимом положении в этой войне субсидий.