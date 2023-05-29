Иран нарастил экспорт товаров в Россию на 30 процентов

В период с марта 2022-го по март 2023 года экспорт Ирана в Россию вырос примерно на 30 процентов. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на данные таможни Ирана.

По данным таможенников, за 12-месячный период из Ирана в Россию отправили более 1 419 000 тонн различных продуктов и товаров на общую сумму в 743 882 000 долларов, что сделало РФ десятой в списке крупнейших импортеров иранских товаров (ранее страна занимала 11 место).

Особое место в иранском экспорте в Россию в 2022 году заняла сельхозпродукция - в топ поставляемых в РФ иранских продуктов вошли креветки, киви, фисташки, перец, арбуз и изюм, подчеркивает ISNA.

Но главной категорией экспорта в Россию стали «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин». На эту категорию пришлось 68 миллионов долларов или 9,21 процента стоимости всех товаров.