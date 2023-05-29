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Названа причина падения цен на газ

Стоимость газа в Европе падает за счет того, что у европейских потребителей появилась некоторая уверенность в поставках. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Названа причина падения цен на газ
© globallookpress.com

Он напомнил о том, что годом ранее на рынке наблюдались повышенные цены. Прогнозировалось, что в Европе будет наблюдаться дефицит газа в зимний период, указал собеседник. Однако, как уточнил Колобанов, ситуация поменялась.

На континенте появилась некоторая уверенность «в завтрашнем дне», отметил он. Текущая цена отражает баланс спроса-предложения, добавил собеседник.

Специалист допустил, что в определенный момент котировки упадут еще больше. Однако, по его словам, потенциал производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире существенно за 2022 год не увеличился. В этой связи при увеличении спроса за счет его роста в Азии стоимость газа, вероятно, вновь значительно вырастет в несколько раз от текущих минимумов.

На прошлой неделе котировки июньских (ближайших) газовых фьючерсов по индексу TTF впервые за два года упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Данное значение в 13 раз меньше рекордных уровней первых дней весны прошлого года (3892 доллара за тысячу кубометров).

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