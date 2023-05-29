Лукашенко рассказал о перспективах единой валюты России и Белоруссии

Москва и Минск пришли к тому, что введение единой валюты с РФ является вопросом не сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Глава республики отметил, что часто приводит цитаты на уровне встреч глав государств, когда речь идет о создании единой валюты. Он отметил, что это непростой процесс.

«И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», - подчеркнул Лукашенко.

Он указал на работу Межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии. Лукашенко отметил, что к нему вопросов нет.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что многие поднимают вопрос создания единой валюты. Он обратился к Набиуллиной с просьбой разъяснить, как видит она эту ситуацию сегодня.