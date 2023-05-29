ЕК напомнила Венгрии о соблюдении санкций при реализации «Пакш-2»

«Еврокомиссия напомнила Венгрии, что продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках «Пакш-2» не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников», — заявил представитель ЕК РИА Новости.