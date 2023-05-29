Экономист оценил решение отложить введение единой валюты РФ и Белоруссии

На мой взгляд, вопрос о единой валюте России и Белоруссии был отложен из-за того, что сейчас более активно обсуждается вопрос создания единой валюты в рамках БРИКС. И хотя Белоруссия не является членом этого объединения, но поскольку конфигурация этого валютного сообщества будет открытой, то стране никто не будет мешать использовать общую валюту БРИКС для своих платежно-расчетных целей.



Заводить же общую внутреннюю валюту для тех стран, у которых достаточно сильно разнятся макроэкономические показатели - это утопия. Общая валюта тут невозможна. Можно сколько угодно гармонизировать таможенное или валютное законодательство России и Белоруссии, но пока ты не сблизишь характеристики экономик стран, говорить об общей валюте бесполезно.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук