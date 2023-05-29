Экономист оценил решение отложить введение единой валюты РФ и Белоруссии
Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что вопрос введения единой валюты между Россией и Белоруссией откладывается. Специалист допустил, что соответствующее решение могло быть принято на фоне активизации переговоров касательно создания единой валюты стран БРИКС.
Ранее Лукашенко в ходе встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске заявил о том, что он и президент РФ Владимир Путин считают введение единой валюты Союзного государства "вопросом не сегодняшнего дня".
На мой взгляд, вопрос о единой валюте России и Белоруссии был отложен из-за того, что сейчас более активно обсуждается вопрос создания единой валюты в рамках БРИКС. И хотя Белоруссия не является членом этого объединения, но поскольку конфигурация этого валютного сообщества будет открытой, то стране никто не будет мешать использовать общую валюту БРИКС для своих платежно-расчетных целей.
Заводить же общую внутреннюю валюту для тех стран, у которых достаточно сильно разнятся макроэкономические показатели - это утопия. Общая валюта тут невозможна. Можно сколько угодно гармонизировать таможенное или валютное законодательство России и Белоруссии, но пока ты не сблизишь характеристики экономик стран, говорить об общей валюте бесполезно.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Вместе с тем Беляев подчеркнул, что в случае создания общей валюты БРИКС речи о ее использовании во внутреннем обороте стран, в том числе в России и в Белоруссии, не пойдет.
"Единая валюта может присутствовать внутри стран тогда, когда у них более-менее одинаковая эффективность, производительность труда, когда существует единая система ценообразования, когда экономики стран полностью интегрированы", — сказал эксперт, напомнив, что советское время существовала такая валюта как переводной рубль, которой пользовались при многосторонних расчетах стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
"Успешный опыт создания наднациональной валюты был. Но в то время в рамках СЭВ действовали фиксированные курсы пересчета одной валюты в другую. Поэтому самый главный вопрос при создании новой наднациональной валюты в рамках БРИКС - то, как она будет соотноситься с внутренними валютами, на каких принципах будет происходить пересчет одной валюты в другую. При плавающих курсах лучший механизм для этого - биржевой, но он требует отдельного согласования", — заключил экономист.
Ранее обозреватель Александр Лемуан в статье для французского издания AgoraVox написал о том, что власти Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара. Журналист также отметил, что об обсуждении введения единой валюты на саммите в августе 2023 года заявила в начале мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Обозреватель назвал этот вопрос актуальным из-за скорого расширения союза. Так, о желании присоединиться к БРИКС уже высказались Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. Кроме того, ещё семь стран проявили заинтересованность в членстве.