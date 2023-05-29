В России резко выросли поставки иранских товаров

Экспорт иранских товаров в Россию резко вырос — на 30 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает агентство ISNA.

Согласно опубликованной статистике, из Ирана в Россию было поставлено 1,419 миллиона тонн товаров на сумму 743,882 миллиона долларов. При этом в весовом выражении экспорт страны в Россию увеличился на 25 процентов, в стоимостном выражении в риалах — на 57 процентов, и на 29 процентов в долларовом выражении. В списке крупнейших импортеров иранских товаров Москва поднялась с 11-го на 10-е место.

Как сообщает ТАСС, наибольший объем в структуре экспорта в Россию пришелся на «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин». На такие товары пришлось 9,21 процента от стоимости всех поставок (68 миллионов долларов). По данным ISNA, большую роль в иранском экспорте в Россию играет и сельскохозяйственная продукция, в том числе креветки, киви и фисташки.

Отмечается, что статистика таможни исламской республики была составлена за 1401 год по иранскому календарю. Это соответствует периоду с марта 2022 года по март 2023 года по григорианскому календарю.