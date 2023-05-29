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ЦБ: рубль может стать надежной валютой для внешнеэкономических расчетов

При успехе денежно-кредитной политики Банка России рубль может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов. Такое мнение высказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, передает «РИА Новости».

ЦБ: рубль может стать надежной валютой для внешнеэкономических расчетов
© РИА Новости

«В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль», — сказал он.

По словам Заботкина, в конечном итоге «именно проведение расчетов с помощью рубля позволит минимизировать валютные риски в бизнесе РФ». Также он считает, что готовность бизнеса совершать расчеты в валютах, которым «не очень свойственна ценовая стабильность» окажется «весьма ограничена».

Зампред ЦБ уверен, что в случае привлекательности рубля с его помощью начнут проводить не только расчеты, но и ценообразование на товары российского экспорта.

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