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МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%
© РИА Новости

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», — сказал Котяков.

Он отметил, что к 2030 году РФ планирует «достигнуть соотношения 1 к 1,3», то есть увеличить МРОТ к прожиточному минимуму на 30%.

Россиянам озвучили размер МРОТ на 2024 год

Напомним, что с 1 января 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3% до 16242 рублей. С начала следующего года его намерены проиндексировать на 18,5% до 19242 рублей.

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