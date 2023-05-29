МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%
К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.
«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», — сказал Котяков.
Он отметил, что к 2030 году РФ планирует «достигнуть соотношения 1 к 1,3», то есть увеличить МРОТ к прожиточному минимуму на 30%.
Напомним, что с 1 января 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3% до 16242 рублей. С начала следующего года его намерены проиндексировать на 18,5% до 19242 рублей.