МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», — сказал Котяков.

Он отметил, что к 2030 году РФ планирует «достигнуть соотношения 1 к 1,3», то есть увеличить МРОТ к прожиточному минимуму на 30%.