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1 час назад

В США заявили о разрушительном ударе Путина по доллару

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Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и КНР нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. Видеозапись с заявлением американского журналиста доступна на YouTube.

В США заявили о разрушительном ударе Путина по доллару
Фото: ТАССТАСС

«[Президент России Владимир] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. <...> Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — сказал он.

Моррис добавил, что западные СМИ не заметили этот шаг со стороны стран-участников БРИКС. По его словам, проблема Соединенных Штатов с государственным долгом и торговый дефицит сделали доллар менее привлекательным в качестве международной валюты.

Журналист добавил, что американская сторона продолжает занимать деньги у КНР. Он сообщил, что Вашингтон тратит их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом.

«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — отметил он.

Моррис также прокомментировал антироссийские санкции. По его словам, отказ от российского топлива навредил только западным государства, поскольку России как поставщику газа почти полностью удалось «заменить» европейских импортеров другими странами.

Ранее журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Экономика,Клейтон Моррис,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Владимир Путин,БРИКС,
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