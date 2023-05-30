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Сенатор Пушков рассказал о неприятной «детали» о госдолге США

Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что США скрывают факт, что рост их экономических показателей за последние 20 лет связан с увеличением государственного долга.

Сенатор Пушков рассказал о неприятной «детали» о госдолге США
© РИА Новости

При этом, увеличение долга уже вышло из-под контроля и продолжает расти в геометрической прогрессии. Сенатор подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов в значительной степени зависит от огромного внешнего финансирования, которое уже превышает годовой ВВП страны на $7 трлн.

Согласно словам Пушкова, американские пропагандисты экономики предпочитают скрывать эту неприятную «деталь».

«Однако она не является секретом ни для кого в мире», - подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден достиг бюджетного соглашения по государственному долгу, что позволит избежать дефолта. Однако, по подсчетам Минфина, страна уже в начале июня рисковала не выполнять свои обязательства без разрешения конгресса на дополнительные заимствования.

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