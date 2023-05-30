Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что США скрывают факт, что рост их экономических показателей за последние 20 лет связан с увеличением государственного долга.

При этом, увеличение долга уже вышло из-под контроля и продолжает расти в геометрической прогрессии. Сенатор подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов в значительной степени зависит от огромного внешнего финансирования, которое уже превышает годовой ВВП страны на $7 трлн.

Согласно словам Пушкова, американские пропагандисты экономики предпочитают скрывать эту неприятную «деталь».

«Однако она не является секретом ни для кого в мире», - подчеркнул сенатор.