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48 минут назад

Резервный банк ЮАР предупредил о последствиях поддержки России

Lenta.ru

Текущая позиция ЮАР по военному конфликту на Украине представляет угрозу для финансовой стабильности страны — если ее заподозрят в поддержке России, то последствия окажутся максимально серьезными. Об этом говорится в обзоре Резервного банка ЮАР, на который ссылается РИА Новости.

Резервный банк ЮАР предупредил о последствиях поддержки России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты организации отметили, что нейтралитет Южной Африки все чаще ставится под сомнение, что может привести к вторичным санкциям со стороны западных стран. Такой удар сделает невозможным функционирование финансовой системы республики, поскольку она не сможет проводить международные платежи в долларах. Одним из последствий может стать внезапное прекращение притока капитала и увеличение его оттока.

При этом в Резервном банке предупредили, что даже без официального объявления вторичных санкций южноафриканские финансовые учреждения могут подвергнуть более тщательной проверке.

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что не видит перспектив у идеи общей валюты стран БРИКС. По ее словам, экономика такого шага слишком сложна, к тому же надо учитывать интересы всех участников, а это сложно, поскольку страны только выходят из кризиса.

В свою очередь глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, то страны еврозоны находятся рядом друг с другом и при этом они отказались от собственных валют, подчеркнул экономист.

Экономика,БРИКС,
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