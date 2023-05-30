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Россия установила рекорд по производству алкоголя

Производство алкоголя в 2022 году в России достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров, что на 2,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом в рамках форума «Неделя российского ретейла 2023» рассказал помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев, передает РИА Новости.

Россия установила рекорд по производству алкоголя
© ТАСС

Из общего объема 800 миллионов декалитров приходится на пиво, 100 миллионов — на пивные напитки, 200 миллионов — на все остальное. При этом, по словам чиновника, импорт алкогольной продукции за тот же период упал на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов.

В январе Росалкогольрегулирование сообщало, что в 2022 году производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,8 процента, до 199,5 миллиона декалитров.

Ранее стало известно, что из-за санкций экспорт водки в первом квартале 2023 года упал на 77 процентов в годовом выражении, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт. При этом продажи водки в начале 2023 года сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского.

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