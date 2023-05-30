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Bloomberg: ЕС отказался от обвинения России и Китая в "экономическом принуждении"

Евросоюз в документе о совместной торговой стратегии с США не намерен осуждать Россию и Китай за "экономическое принуждение", на чем настаивает Вашингтон. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

ЕС отказался от обвинения России и Китая в «экономическом принуждении»
© ТАСС

По его данным, в новой версии концепции отмечается эта проблема, однако не упоминаются напрямую Москва и Пекин. Источники уточняют, что в ходе переговоров стороны согласовали упрощенный проект документа с перечислением основных тезисов, который будет опубликован по итогам заседания Совета по торговле и технологиям ЕС - США, которое проходит во вторник в Стокгольме.

Как информирует Bloomberg, страны ЕС отклонили несколько версий документа, поскольку не готовы принять более жесткую риторику в отношении КНР.

"Такие страны, как Франция и Италия, в ходе встреч выступили против различных ссылок, направленных против экономической политики Китая", - сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

В ранних проектах концепции экономическая политика Пекина характеризовалась как "антиконкурентная, вредная и нерыночная", однако в окончательной версии отсутствуют какие-либо прямые указания на КНР.

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