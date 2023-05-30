Стали известны последствия продления зерновой сделки

Продление зерновой сделки, о чем было объявлено 18 мая, в краткосрочной перспективе поможет нормализации продовольственной инфляции в мире. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

«Продление зерновой сделки до середины июля оказало сдерживающее влияние на мировые цены сельскохозяйственной продукции. В краткосрочной перспективе это будет способствовать нормализации продовольственной инфляции в мире», — следует из документа.

Мнение департамента может не совпадать с позицией регулятора.

В январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко оценивала уровень продовольственной инфляции в мире в 30%. По ее словам, такой уровень фиксируется второй год подряд.

Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагает вывоз с территории Украины зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Совместный координационный центр в Стамбуле согласует движение судов.

Зерновая сделка была продлена до 17 июля без изменений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ближайшие два месяца черноморской инициативы будут решающими для ее дальнейшей судьбы. Как уточнили в министерстве, для дальнейшего продления черноморской инициативы нужны переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокирование транспортной логистики и страхования, поставки запчастей, реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разморозка активов российских компаний.