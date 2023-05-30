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ЦБ предупредил о рисках перегрева российской экономики

Во втором квартале 2023 года российская экономика продолжает расти, однако есть риски, что она может войти в фазу перегрева. Об этом Банк России в обзоре «О чем говорят тренды».

ЦБ предупредил о рисках перегрева российской экономики
© globallookpress.com

В первом квартале года рост ВВП страны составил 0,6 процента (с поправкой на сезонность) по сравнению с предыдущим кварталом. Аналогичные темпы сохраняются и в текущем квартале — положительно на динамику влияет высокий спрос со стороны государства и населения, а также повышение инвестиционной активности.

Однако динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от роста внутреннего спроса.

«В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени — производство», — сообщает Центробанк (ЦБ).

Регулятор также предупредил, что на фоне растущего потребительского спроса и ослабления рубля возрастают проинфляционные риски. В свою очередь это может привести к повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому повышению годовой инфляции.

Ранее ЦБ отмечал, что переходу российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года угрожает дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса.

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