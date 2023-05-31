В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта

Дефолт в Соединенных Штатах грозит тяжелыми последствиями для экономики страны и американской валюты. К такому выводу пришел экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest, пишет РИА Новости .

Он считает, что нынешняя ситуация крайне негативно повлияет на граждан США и положение Вашингтона на мировой арене. Возможный дефолт «свергнет доллар с престола ведущей мировой валюты». Экономист подчеркнул, что Китай, Россия, Южная Африка и прочие страны уже стали проводить торговые операции в других валютах. Это не в последнюю очередь связано с давлением Вашингтона на Россию, которое усилилось после начала боевых действий на Украине.