В США рассказали, что произойдет с долларом в случае дефолта
Дефолт в Соединенных Штатах грозит тяжелыми последствиями для экономики страны и американской валюты. К такому выводу пришел экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest, пишет РИА Новости.
Он считает, что нынешняя ситуация крайне негативно повлияет на граждан США и положение Вашингтона на мировой арене. Возможный дефолт «свергнет доллар с престола ведущей мировой валюты». Экономист подчеркнул, что Китай, Россия, Южная Африка и прочие страны уже стали проводить торговые операции в других валютах. Это не в последнюю очередь связано с давлением Вашингтона на Россию, которое усилилось после начала боевых действий на Украине.
«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, будет способствовать низложению доллара», — полагает Макдоналд. Он добавил, что Вашингтон также потеряет возможность «бесконечно печатать деньги».
Ранее президент США Джо Байден достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по государственному долгу, законопроект отправился на рассмотрение в сенат и палату представителей.