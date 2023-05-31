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Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти

Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба», чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснафта Дружба» сообщает «Коммерсантъ».

Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти
© РИА Новости

26 мая оператор обратился к «Транснефти» с предложением повысить тарифы на транспортировку на 84 процента от текущего уровня с 1 июля. «Гомельтранснафта Дружба» отметила в письме, что такое шаг позволит компании обеспечить стабильные доходы и сохранит возможности для развития. «Транснефть» подтвердила получение обращения от белорусского партнера, но отказалась его комментировать.

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В начале года Германия и Польша остановили импорт российской нефти по «Дружба», при этом поставки из Казахстана в эти страны идут в гораздо меньших объемах. Ожидается, что к концу года они не превысят одного миллиона тонн, тогда как из России раньше поставлялось в 20 раз больше.

В целом за первые три месяца текущего года прокачка по системе «Дружбы» сократилась в 4,7 раза по сравнением с уровнем 2022 года, а транзит в направлении Польши и Германии упал в 12,1 раза. По итогам года Белоруссия ожидает снижения уровня прокачки нефти на 45,9 процента относительно заявленного «Транснефтью» объема при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии — на 71,2 процента.

Такое серьезное падение грузооборота привело к убыткам белорусского оператора. В первом квартале «Гомельтранснафта Дружба» зафиксировала убыток в 329 миллиона рублей, а по итогам первого полугодия он может увеличиться до 1,26 миллиарда рублей.

Если предложение белорусской компании будет одобрено, поставки подорожают не только для Германии и Польши, куда сейчас транзитом поступает только нефть из Казахстана, но и для Чехии, Словакии и Венгрии. Эксперты предполагают, что после повышения тарифов эти страны могут начать поиски альтернативных источников сырья.

В ноябре 2022 года Белоруссия попросила Россию увеличить тариф на поставки по нефтепроводу «Дружба» на 39 процентов из-за ожидающегося падения прокачки российской нефти в Европу в два раза. При этом Москва негативно относилась к желанию Минска повысить платежи.

С 1 февраля текущего года министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии проиндексировало тариф на транзит нефти через территорию страны на девять процентов. Тогда же увеличили цены и на транспортировку по внутриреспубликанским нефтепроводам.

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