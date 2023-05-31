Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба», чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснафта Дружба» сообщает «Коммерсантъ».

26 мая оператор обратился к «Транснефти» с предложением повысить тарифы на транспортировку на 84 процента от текущего уровня с 1 июля. «Гомельтранснафта Дружба» отметила в письме, что такое шаг позволит компании обеспечить стабильные доходы и сохранит возможности для развития. «Транснефть» подтвердила получение обращения от белорусского партнера, но отказалась его комментировать.

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В начале года Германия и Польша остановили импорт российской нефти по «Дружба», при этом поставки из Казахстана в эти страны идут в гораздо меньших объемах. Ожидается, что к концу года они не превысят одного миллиона тонн, тогда как из России раньше поставлялось в 20 раз больше.

В целом за первые три месяца текущего года прокачка по системе «Дружбы» сократилась в 4,7 раза по сравнением с уровнем 2022 года, а транзит в направлении Польши и Германии упал в 12,1 раза. По итогам года Белоруссия ожидает снижения уровня прокачки нефти на 45,9 процента относительно заявленного «Транснефтью» объема при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии — на 71,2 процента.

Такое серьезное падение грузооборота привело к убыткам белорусского оператора. В первом квартале «Гомельтранснафта Дружба» зафиксировала убыток в 329 миллиона рублей, а по итогам первого полугодия он может увеличиться до 1,26 миллиарда рублей.

Если предложение белорусской компании будет одобрено, поставки подорожают не только для Германии и Польши, куда сейчас транзитом поступает только нефть из Казахстана, но и для Чехии, Словакии и Венгрии. Эксперты предполагают, что после повышения тарифов эти страны могут начать поиски альтернативных источников сырья.

В ноябре 2022 года Белоруссия попросила Россию увеличить тариф на поставки по нефтепроводу «Дружба» на 39 процентов из-за ожидающегося падения прокачки российской нефти в Европу в два раза. При этом Москва негативно относилась к желанию Минска повысить платежи.