Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку на 84%, так как санкции и отказ ряда европейских стран от российских энергоресурсов привели к убыткам. Об этом со ссылкой на письмо белорусского оператора пишет «Коммерсант».

Как указывается в письме, копия которого есть у газеты, повышение тарифа с 1 июля позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году и сохранить для нее возможность дальнейшего развития.

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В компании отметили, что из-за санкций в январе-марте прокачка по нефтепроводу «Дружбы» упала в 4,7 раза, в том числе в направлении Польши и Германии — в 12,1 раза к уровню прошлого года. В целом по итогам года Минск прогнозирует падение уровня транзита нефти от заявленного «Транснефтью» при плановом пересмотре тарифов на 45,9%, а в направлении Польши и Германии — на 71,2%.

При этом в письме подчеркивается, что «Гомельтранснафта Дружба» несет убытки. Так, по итогам первого квартала убыток составил 329 млн руб, а по итогам первого полугодия может вырасти до 1,26 млрд руб.

По данным источников издания, компания рассчитывает повысить тарифы на прокачку нефти как в северном направлении для Польши и Германии, так и в южном, где ветка идет через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

При этом «Гомельтранснафта Дружба» пытается повысить эффективность, повторно увеличив тарифы на внутреннюю транспортировку нефти на белорусские НПЗ и оптимизировав численность сотрудников.

В декабре 2022 года начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть. С 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. Издание Bloomberg сообщило также, что Евросоюз выступил за официальную остановку поставок из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.