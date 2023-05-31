Названа самая дорогая молочная продукция в России

В первом квартале текущего года творожные сырки оказались в списке самой дорогой молочной продукции в России. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщает «РИА Новости».

Их стоимость при пересчете на один литр/килограмм составляет 687 рублей. При этом цена одного килограмма мороженого составляет 591 рублей.

Сыры и сырные продукты названы самой дорогой молочной продукцией в стране. Их цена в пересчете на один литр/килограмм составляет 760 руб.

Ранее сообщалось о выделении в Хабаровском крае около 57 млн рублей на поддержку производителей молока. В сравнении с началом 2022 года сумма возросла на 30 млн рублей.

Также газета «Коммерсант» писала, что в связи с переизбытком сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья.