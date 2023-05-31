В России предложили считать нефтяные налоги по-новому

Крупнейший производитель нефти в России «Роснефть» предложила привязать расчет нефтяных налогов — НДПИ и экспортной пошлины — к сорту Dubai вместо европейского бенчмарка Brent. Письмо с такой инициативой глава компании Игорь Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, рассказали источники «Коммерсанта».

С апреля упомянутые налоги рассчитываются исходя из стоимости Brent за вычетом фиксированного дисконта. Максимальный уровень дисконта зафиксирован на уровне 34 долларов, а к июлю должен равномерно снизиться до 25 долларов. Даже если российский экспортер продал партию нефти со скидкой более 34 долларов за баррель, то при расчете налогов все равно будет учитываться стоимость Brent, уменьшенная лишь на 34 доллара.

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В Минфине подтвердили, что получили предложение — сейчас оно «прорабатывается».

После начала боевых действий на Украине в 2022 году европейские покупатели стали сначала добровольно бойкотировать российскую нефть, а затем ЕС ввел эмбарго на ее поставки. Эти события вынудили российских производителей перенаправить поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион — доля азиатских стран в нефтяном экспорте выросла с 10 до 87 процентов.

Так как отечественным компаниям срочно пришлось искать новые рынки сбыта, они продавали нефть со скидкой. После введения потолка цен на российскую нефть в начале 2023 года цена основного экспортного сорта Urals и вовсе опускалась до половины стоимости Brent.

Как отмечает Сечин, котировка Brent не отражает рыночную цену российской нефти. Привязка к этому бенчмарку используется в основном на европейском рынке, где отечественная нефть сейчас не представлена. При этом сорт Dubai — основной бенчмарк, используемый при поставках нефти в Азию.

«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», — цитирует газета заявление Сечина от февраля.

Источник «Ъ» сообщил, что «Роснефть» уже перешла на привязку к Dubai для своих поставок.

Как отмечают журналисты, новый способ расчета нефтяных налогов с использованием Dubai позволит экспортерам сэкономить. Хотя сейчас Brent и Dubai стоят примерно одинаково, в 2022 году разница в стоимости была заметной. По данным агентства Argus, средняя стоимость фьючерсов на Dubai с поставкой в ближайший месяц с начала 2023 года была на 0,99 доллара за баррель ниже котировок североморского датированного (аналог dated Brent), а средняя разница в прошлом году составляла 4,84 доллара за баррель.