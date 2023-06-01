Румыния попросила ЕК продлить ограничения на импорт украинского зерна

Министр сельского хозяйства Петре Дая заявил, что Румыния обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой продлить срок действия временного ограничения на импорт украинского зерна. Об этом он сказал порталу G4Media.

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По словам министра, власти Румынии просили ЕК о продлении срока действия регламента, который истекает 5 июня. Кроме того, запрос был передан в ЕС министру сельского хозяйства Украины.

Дая подчеркнул, что у фермеров должна быть возможность продавать свой урожай. По его словам, элеваторы до сих пор заполнены зерном, но уже скоро нужно будет собирать новый урожай. Он отметил, что в этих условиях нужно освободить фермеров Румынии от необходимости конкурировать с украинскими производителями.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии предложили Евросоюзу продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года.

Минсельхоз подчеркнул, что данная мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, не перегружая пяти восточноевропейских стран.