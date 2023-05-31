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Японский эксперт рассказал о ставших подарком для России санкциях

Масштабные санкции, введенные западными странами против России, подарили Москве новую возможность - расширить незападные экономические блоки, подключая к ним все больше стран. Об этом профессор экономики японского Университета Ниигата Иван Целищев рассказал в своей статье для Nihon Keizai.

Японский эксперт рассказал о ставших подарком для России санкциях
© EPA/TACC

Эксперт подчеркнул, что украинский кризис привел к новому расколу между Западом и развивающимися странами. В то время как развитые страны ввели жесткие санкции против России, развивающиеся государства не просто не хотят вводить санкции - многие из них пытаются расширить свою торговлю с Москвой, «отдавая приоритет экономике, а не геополитике».

Согласно таможенной статистике, даже в 2022 году, когда были введены санкции, общий товарооборот РФ увеличился на восемь процентов в годовом выражении.

Объем торговли России и Китая вырос в 1,3 раза к 2022-му, РФ и Индии - в 3,2 раза, России и Турции - почти в два раза.

В то же время РФ стремится расширить договоренности о свободной торговле, в которых участвует сама: в начале 2023 года о свободной торговле договорились Евразийский экономический союз и Иран (договоренность с сентября отменит пошлины на 90 торговых позиций), скоро вступят в силу договоры между ЕАЭС и Индией, а также между ЕАЭС, ОАЭ и Египтом. Переговоры также идут с Китаем и Индонезией.

Одним из объединений, расширяющих свое влияние, является БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку). В числе стран, заинтересованных в членстве в БРИКС - Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Аргентина и Мексика. На предстоящем саммите БРИКС будет рассмотрен вопрос об использовании единой валюты для торговых обменов между странами-членами с целью избавиться от монополии доллара.

Объединение БРИКС ранее также учредило Новый банк развития для финансирования инфраструктурных проектов в странах. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

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