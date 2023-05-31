Эксперт оценил новые предложения российского бизнеса
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Рамблером оценил ряд предложений, содержащихся в докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 г.", который вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту.
Так, российский бизнес попросил расширить перечень существующих государственных программ и, помимо прочего, ввести кешбэк за покупку отечественной электроники с российскими операционными системами, а также товаров легкой промышленности.
Введение кешбэка - это вполне справедливо с учетом сегодняшних форс-мажорных обстоятельств. Это не просто патриотично, но и укладывается в концепцию импортозамещения. Это означает, что и спрос будет повыше, и производство станет лучше.
Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Вместе с тем эксперт прокомментировал предложение сформировать нормативно-правовую базу для внешних расчетов в криптовалютах, например, законодательно обеспечить возможность использования цифровой валюты с иностранными контрагентами и физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами. Вопрос регулирования криптовалют Остапкович назвал "диалектическим".
"У нас еще не устоялась законодательная база по "крипте". Центробанк выступает по этому вопросу на разные лады, Минфин тоже. А законодательная база должна работать четко. Шаг влево, шаг вправо - все должно быть оговорено. Но чисто на бумаге это нормальное предложение. При этом законодательная база в области криптовалюты не установлена во многих странах - все "шатаются". Даже в Китае, где активно занимаются "криптой", нет единого мнения... Поэтому то, какие здесь могут всплыть форс-мажоры, — пока не ясно", — сказал специалист.
Остапкович поддержал инициативу бизнеса ввести сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей, а также на программы профессиональной подготовки, социальные услуги и образовательные программы по техническим профессиям, назвав ее "гуманной".
"В рамках Конституции мы позиционируем себя как социально ориентированная страна. Но с идеей выдавать продуктовые карточки мы носимся уже несколько лет. Даже в США, где серьезный уровень доходов, карточки были введены с середины прошлого века... Конечно, для слоев населения с низкими доходами нужно делать продуктовые карточки - это повысит спрос, будет производиться больше сельхозпродукции. Такое решение - за вычетом затрат - может дать +0,5% к ВВП за счет увеличения объемов выпуска сельхозпродукции, уж точно даст +0,25%", — сказал эксперт, отметив, что на финансирование инициативы потребуются средства из бюджета, план которого уже был утвержден.
Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили, что уровень административного давления на бизнес за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим.