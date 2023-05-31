Эксперт оценил новые предложения российского бизнеса

"В рамках Конституции мы позиционируем себя как социально ориентированная страна. Но с идеей выдавать продуктовые карточки мы носимся уже несколько лет. Даже в США, где серьезный уровень доходов, карточки были введены с середины прошлого века... Конечно, для слоев населения с низкими доходами нужно делать продуктовые карточки - это повысит спрос, будет производиться больше сельхозпродукции. Такое решение - за вычетом затрат - может дать +0,5% к ВВП за счет увеличения объемов выпуска сельхозпродукции, уж точно даст +0,25%", — сказал эксперт, отметив, что на финансирование инициативы потребуются средства из бюджета, план которого уже был утвержден.