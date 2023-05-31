В США предрекли банковский кризис при любом решении по госдолгу

В США предрекли банковский кризис при любом решении Байдена по судьбе госдолга
Американские национальные банки понесут определенные потери при любом раскладе по дальнейшей судьбе государственного долга, включая возможное решение президента США Джо Байдена о повышении лимита. Об этом сообщает местное издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера.
«Даже если мы предположим, что история повторяется, и лимит долга будет повышен в последнюю минуту, текущие риски в банковской системе будут усилены <....> Как только Казначейству разрешат выпускать больше долговых обязательств для оплаты правительственных счетов, ему нужно будет быстро увеличить объем заимствований — на сотни миллиардов долларов, — чтобы пополнить свою казну», — говорится в статье.
При таком сценарии увеличение предложения новых государственных ценных бумаг на внутреннем американском рынке может оказать давление на банки двумя способами, уточняется в заметке.
Первый подразумевает наращивание конкуренции с помощью поощрения предприятий и домохозяйств инвестировать в долговые обязательства США, а не хранить депозиты в банках. В итоге возможное повышение процентных ставок для привлечения вкладчиков спровоцирует снижение прибыли кредитных организаций. Второй вариант включает в себя уменьшение объемов денежных средств, к которым банки имеют доступ в Федеральной резервной системе (ФРС). В результате снова усилятся риски повышения процентных ставок и дальнейшего снижения банковской выручки, заключается в материале.
28 мая агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной резервной системы (ФРС) сообщило, что за неделю, завершившуюся 17 мая, объем коммерческого банковского кредитования в США на скорректированной основе достиг трехнедельного пика. К середине текущего месяца этот показатель вырос на $10,4 млрд. Таким образом, местный рынок кредитования стабилизировался несмотря на растущий госдолг.