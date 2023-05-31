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Главы Минфина РФ и КНР провели переговоры

Министры финансов России и Китая Антон Силуанов и Лю Кунь провели в Шанхае переговоры. Встреча состоялась в понедельник, 29 мая, передает Telegram-канал ведомства РФ.

Главы Минфина РФ и КНР провели переговоры
© РИА Новости

«Силуанов провел переговоры со своим коллегой из КНР Лю Кунь в рамках визита делегации Минфина России на заседание Совета управляющих Нового банка развития в Шанхае», — говорится в тексте.

Одной из тем встречи стал обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Россией и в рамках НБР».

Напомним, что Новый банк развития был учрежден БРИКС в 2014 году с целью финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах-членах и других развивающихся государствах. Официально НБР начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.

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